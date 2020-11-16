台中市清水區大秀國小日治時期畢業的校友蔡杉源，生前相當重視教育也非常感念母校栽培，家人不忘他的叮囑，日前捐給母校10萬元購買書籍，為大秀社區共讀站添新書。

大秀國小圖書室志工運作已近30年時間，為了服務全體師生，圖書室長年以來每天每節下課開放讓孩子自由借還書，並且開放夜間星光圖書館及寒暑假的假日圖書館，讓社區民眾和家長能夠進入學校的讀書室共享圖書資源。

蔡杉源畢業已逾80載，相當重視教育也非常感念母校栽培，生前常與太太和子女談起當年求學時的辛苦，儘管已離世，家人仍不忘他的叮囑。在發現母校共讀站成立後，徒有空間及設備，特別將對於丈夫及父親的追思轉化成大愛，捐給母校10萬元購買書籍，嘉惠母校並鼓勵小學弟妹們能努力求學。

蔡杉源的女兒蔡素娟特別到場表示，父親從小在艱困的環境中長大，知道好的教育是未來發展不可或缺的基石，所以特別重視子女的學習，透過閱讀，可以讓孩子學習到知識、品格及感恩。

(中時 )