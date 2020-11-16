桃園市青年事務局與FlyingV合作，以地方創生、社會企業及公共議題推出群眾募資，從30組提案中嚴選出香草野園＆原川水產、好氏社會企業、跟著農夫田裡鬧三組團隊，即日起上架募資平台，希望喚醒民眾對各項議題重視與支持團隊產品。

28歲的林詹梃和哥哥林詹翊、林詹崙在大溪成立「香草野園＆原川水產」，致力推廣友善農業，希望找回兒時無汙染的土地和在溪裡玩蝦的回憶，他們利用有機耕種出韭菜、櫛瓜製成水餃，主打「用好吃復活韭菜田」理念，呼籲大眾選擇吃有機的韭菜水餃，救活400公頃的韭菜田。

跟著農夫田裡鬧由青農邱照明、吳昭燕夫妻，揪農友鍾志忠、李姿瑩設計出有趣遊程，讓家庭走進農村了解大自然，首次募資上架洛神花、有機雞蛋與蜂蜜禮盒，還推出玩泥巴、租養小雞、變裝餵蜜蜂的農遊體驗卷，增進親子關係也落實素養教育。

好氏企業邱鈞評號召青年響應聯合國永續發展目標，研發出桌遊「我們的福爾摩沙」，讓玩家在遊戲中反思對於地球永續可以扮演的角色，目標將募到的資金量產桌遊教具，並到偏鄉學校或公益團體進行免費教育推廣。

(中時 )