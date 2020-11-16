築間餐飲集團旗下品牌「有之和牛鍋物食べ放題」於台北、台中正式營運後天天爆滿，築間趁勝追擊，看準民眾愛吃鍋物及和牛的市場，再次推出全新品牌「日暮裏 冷藏肉專売．和牛鍋物食べ放題」，強打「冷藏和牛」吃到飽。瞄準台中捷運通車商機，「日暮裏」11月20日於台中市政府捷運站商圈正式營運，一開幕連續8天將祭出「2人同行8折、4人同行7折、6人同行6折」的優惠。

「日暮裏」強調個人獨享的鍋物吃到飽，只要788元起即可享用澳洲冷藏和牛…等11款冷藏肉品，除了冷藏和牛之外，牛肉部分選用澳洲板腱牛肉、美國雪花牛肉、美國特級牛腹肉；豬肉部分則是選用台灣本土黑豚肉，有黑豚里肌肋眼、雪花豚肉、特級黑豚嫩肩；而雞肉部分則採用現流無骨雞腿、主廚極力推薦兩款炙燒料理的雞腿肉：秘製炙燒無骨雞腿肉、經典花雕炙燒雞腿。

「日暮裏」提供的肉品堅持冷藏保存，為的就是不破壞肉品本質。另外，為了維持每一片肉品的品質，特地採用日本進口專業級冷藏肉專用礸石刀片切肉機，就是為了維持肉品本身的柔嫩風味。

湯品部分有7款，分別有本物雞白湯、野茸奶香白湯、海味干貝湯、豚骨昆布湯、韓香泡菜湯底、秘煉老熬牛髓湯及信州鮭魚白味增湯。其中「信州鮭魚白味噌」，以信州白味噌自然帶出食材鮮度，非常適合運用在鍋物的湯品。

自助吧的部分提供了高達60種以上的新鮮食材，包含20種以上的蔬菜持續隨季節更換供應、飲料、甜點…等。除此之外，更特別提供日本傳統鄉村料理「和風壽喜雜炊」，由主廚採用牛肉、野菜、丸子…食材等炊煮而成。

(中時 )