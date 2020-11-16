取自蔡英文推特

取自蔡英文推特

蔡英文總統今天上午在總統府內，與即時卸任的美國聯邦眾議院外交委員會主席民主黨籍的安格爾越洋通話，感謝他過去多次為台灣仗義執言，也相信台美雙方的深厚友誼一定會堅定不移。

這次的通話時間約莫10分鐘，氣氛溫馨融洽，國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與。總統府發言人張惇涵轉述，蔡英文總統在電話中誠摯感謝安格爾眾議員長年推動多項友台法案，以及多次為台灣仗義執言，對於民主台灣表達的堅定支持。

蔡英文表示，猶記得去年7月出訪過境紐約時，安格爾眾議員的熱情接待，雖然安格爾眾議員未在黨內初選中勝出，任期即將屆滿，但她相信，誠如安格爾眾議員過去所說的，台灣與美國共享珍貴的民主、人權、自由，台美雙方的深厚友誼一定會堅定不移。

蔡英文也代表政府及人民，向安格爾眾議員堅定支持台灣，表達誠摯感謝。安格爾眾議員過去曾三度訪台，她也歡迎他在疫情趨緩後，能夠有機會再度造訪台灣，感受台灣的進步與美好。

蔡英文隨後也透過推特向安格爾致意表示，她很高興與我們最有價值的合作夥伴之一安格爾通電話，「我們很幸運能有一個像您這樣的朋友，也因為您的支持使我們能夠為國際社會做出更多貢獻。希望再次見到你，無論是在台灣還是紐約。」

(中時 )