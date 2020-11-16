百變天后蔡依林(Jolin)預定11月底將在高雄巨蛋舉辦六場「UGLY BEAUTY 2020世界巡迴演唱會」，當時1萬張門票2分鐘秒殺；時隔七年再回到高雄開唱，當時Jolin也說，為這六場演唱會，她會在高雄Long stay半個月，好好品嘗在地的小吃美食。

今(16日)，Jolin在臉書分享了一則她正準備南下高雄的影片。影片中Jolin開啟台語小教室模式，請廣大的朋友推薦她可以去高雄哪裡「剃頭」，結果讓車上攝影不小心笑出來，直接糾正發音，Jolin還傻傻的反問，自己的發音有哪裡不對嗎？攝影師才說，你的發音會變成「剃頭髮」。

蔡依林台語不輪轉 發音被攝影師糾正 (圖/ 翻攝自蔡依林臉書)

除了Long stay，Jolin也在思考要唱哪首台語歌給高雄的歌迷聽，並說她這次不會唱《舞女》這一首，她要唱一些新的台語歌。

關於這次的行程，Jolin也說看到有些歌迷已開始著裝準備參加她的演唱會，還規劃好行程白天參加同志遊行，晚上去巨蛋聽演唱會；更預告當天她會在演唱會中點名，如果歌迷的盛裝打扮能吸引她的眼球的話，很有機會被Jolin點到名。

圖/ 翻攝自蔡依林臉書

這也讓熱情的高雄歌迷紛紛在影片下方熱情留言，有人直接點歌、有人推薦必吃美食，每個人都歡迎Jolin去高雄體驗南台灣的熱情。

(中時新聞網)