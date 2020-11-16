台南市國中實驗室與國小自然專科教室教學設備，除南市府教育局先前已投入1300萬餘元，今年再爭取獲教育部國教署補助國中小自然科學領域教學設備經費共2200萬餘元，將更完備各校實驗室及自然專科教室等基礎設備及教材，包含實驗桌、顯微鏡等，提高學生科學探究與實作能力。

教育局長鄭新輝表示，南市所屬中小學共271所，國中部分，約97％皆有自然科實驗室，而國小僅約有60％至70％有專科自然教室。而在自然科學領域教學設備部分，國中部分，由於南市已於2016年挹注1300萬元補助國中之自然科學教學設備，約80％至90％之學校自然科學教學設備充足；但國小僅約10％以下教學設備充足，因此為充實實驗室基礎設備及汰換成符合現代之規格，此次補助將改善學校的自然教學設備以及環境安全。

獲教育部國教署補助「109年度推動國中小學生自然科學實驗操作能力計畫」的鹽水國中校長方崑合表示，該校於暑假期間辦理自然科學實驗活動，以自然科學主題式課程，採活動體驗及生活化的教學方法，強化學生學習科學的動機興趣，讓學生暑假學習不中斷，未來加上此次的實驗設備補助，更能大大提升教學效果。

另外，受教育部國教署補助「109學年度中小學科學教育計畫」的麻豆國小校長王誌鴻則說，該校提出「這樣教我就懂：進行科學探究及實作課程發展計畫」，特別強調動手做，培養學生的探索能力，透過補助經費，充實自然專科教室設備，將有助該計畫順利進行，培養學生解決問題的能力。

(中時 )