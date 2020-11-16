受疫苗面市有望激勵，新興亞股上周再度全面收紅！類股健康輪動，科技股氣勢稍減，金融、傳產看俏，布蘭特原油更強漲10%。新興亞股漲幅最高的前三名為泰國、菲律賓、印度，各別繳出6.9%、4.3%、3.7%。泰國不僅反彈力道最高，也一舉終結外資連17周贖回的窘境，迎來10.2億美元的淨流入。上周外資最鍾愛的三個市場分別為印度、南韓、台灣，外資淨流入為24.2、20、16.1億美元；印度成為新興亞股吸金三冠王，無論上周、11月以來、今年以來，都是外資淨流入最高的市場，籌碼面持續強勢。越南成為本周唯一外資淨流出的國家，遭小幅贖回7千萬美元。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市上周市場消息清淡，主要伴隨全球股市反彈而走高，疫苗問世或使全球經濟走出疫情的陰霾之中，投資者重返風險性資產，推升全球股市表現，其中以今年以來表現較弱勢的市場或資產類別反彈力道較強。

張晨瑋指出，「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)於15日簽署，中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭及東協十國歷經七年多談判，成就了全球最大的自由貿易協定，也更加確立東協國家在全球貿易中所扮演的角色。越南今年淨出口額創新高，於全球外貿市場中的地位與日俱增，長期發展潛力備受期待，惟新興市場波動較大，建議投資者以定期定額方式長期持有。

(時報資訊)