美股上週五的好表現，標普創新高，以及疫苗議題持續發酵，周一日本和中國分別發表GDP和工業數據的復甦，為包括港股的亞洲股市提供全面翻紅的助力。

周一香港恆生指數收漲224.81點或+0.86%，為26381.67點，收在近八個月高點。國企股(H股)收漲33.67點或+0.32%，為10578.94點。金屬、酒店娛樂股、半導體股表現最好，分別收漲4.67%、2.82%、2.75%。今日大市成交1453億港元。

金屬股走高。鞍鋼漲9.8%，江西銅業漲8.7%，中國鋁業漲6.3%。

恆生指數發布季度檢討，美團、安踏、百威亞太納入成分股。國企指數則納入阿里健康、中芯國際、中國恆大、海底撈、京東、網易。科技指數維持30檔，恆騰網絡、網龍遭剃除。

美團納入恆指，收漲4.1%，報318.4港元。京東大漲5.6%，股價創新高。中芯國際則收跌0.21%。

摩根士坦利出示報告，將港股評級至增持，明年底目標價由24600點提高到28700點，調高16.7%。另外也看好明年中國股市；並預計明年中國GDP成長9%，香港明年GDP則成長5%。

(時報資訊)