連鎖餐飲集團王品(2727)衝刺年底前全台門市達300家目標，旗下高價麻辣鍋「青花驕」插旗台北東區，進駐華視光復大樓原「淳久堂書店」店址，第5家「青花驕」光復南店預計19日開幕迎賓、搶攻秋冬鍋物市場商機。

王品2018年1月推出「青花驕」，斥資2500萬元於台北市中山北路打造首家旗艦店，主打湯頭採用頂級保鮮的重慶江津九葉青花椒，開幕3年以來逐漸站穩市場，曾創下單月千萬業績，在麻辣鍋紅海市場搶下一席之地，連平日晚餐時段都大排長龍。

「青花驕」自去年起邁出展店腳步，分別於1月中、5月中、12月底依序開出新店民權店、台中公益店及板橋縣民大道店，以穩健步伐拓展據點版圖。看好秋冬季鍋物市場需求，此次正式進軍東區、將於光復南路開出全台第5家店。

王品表示，「青花驕」光復南店坪數140坪、設有138席座位，並設有2個可獨立或全開合併使用的包廂，最多可坐20人。而「青花驕」各分店中，以中山北店達240坪最大，但座位數則以板橋縣民大道店達176席最多，除了新店民權店外均設有包廂。

王品表示，第四季聚焦鍋物品牌展店，「青花驕」規畫將在台中市北屯區開出第6家店，並因應展店人才需求，與和牛涮、聚 北海道鍋物、石二鍋、12MINI等鍋物品牌同步積極招募人才，明年起適用集團最低起薪3萬元、時薪170元規定。

此外，「青花驕」亦將經典麻辣鍋底研發為冷凍商品，內附麻辣豆腐、藏椒爆漿貢丸、豆皮等豐富配料，10月初以499元定假於量販店霸主好市多上架銷售，開賣後除掀起討論熱潮，更一度引發搶購而供不應求，首周便緊急追加貨量，增添營運成長動能。

(時報資訊)