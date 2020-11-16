進入年底裝修改市場旺季，惠普（8424）、環泥（1104）及國產建材實業（2504）等建材廠，手中訂單能見度已到年底，預拌混凝土、石膏板、矽酸鈣板預期第四季的銷售量會是今年的高點，業者預期季增率會有7％以上。

台商回流，廠辦建案增加；房地產市場回溫，以及年底建物整修，是建材廠對今年第四季營運的成長性比過去幾年都樂觀的原因。

環泥、國產建材，10月的合併營收都已創今年單月新高。

產品營項中，預拌混凝土62.96％、石膏板20.93％的環泥，目前產能利用率達9成以上。環泥指出，第四季是傳統旺季，本業的石膏板及混凝土，年底前出貨都會增加，預期第四季的出貨量，至少會比上季增加7％以上。

主要以預拌混凝土為主的國產建材，為爭取內裝修市場，第四季也宣布，攜手旗下國宇，矽酸鈣板廠惠普、青鋼（8930）、台灣亞德士等，四強聯手推出「ALC複合牆」，強化防火建材領域佈局。

國產建材此次推出的「ALC複合牆」，就是為了取代濕式灌漿牆而誕生，產品系統的最外層使用惠普6mm矽酸鈣板，中間是國宇建材ALC輕質磚砌塊，並以青鋼鍍鋅骨架固定，再以台灣亞德士黏著劑黏接。

此材料皆可回收，是對環境友善的綠建材，無論科技大廠、房建住宅、商辦大樓，都能全方位滿足建材市場的需求。國產預期，第四季營運可望衝高，會是今年最好的一季。

目前銷售的建材中，以矽酸鈣板及纖維水泥板為主的惠普指出，台商回流擴產需求增，帶動科技廠辦建案的增加，由於建廠速度快，惠普指出，科技廠辦使用矽酸鈣板及纖維水泥板的數量，從第三季的營收已逐漸反映，依手中訂單來看，預期第四季的營運會衝高到今年營收獲利的高峰。

至於新建市場，惠普預期今年房地產新建案多，用到內裝的矽酸鈣板等裝潢建材，會從年底開始，明年上半年爆發。

(工商 )