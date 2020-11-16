北市中山區的「經國七海文化園區」，是全台首座「卸任總統圖書館」，原定去年就該完工，但卻一再延宕。議員許家蓓16日指出，依契約規定，北市府未來營運期間，應向簽約的「信望愛基金會」每年收1200萬元租金，但若照現在只收350萬元，未來簽約50年，恐損失上億元，呼籲市長柯文哲拿出魄力。柯回應，該收多少就會拿回多少。

許家蓓質詢，北市府早在10年前便著手籌備前總統蔣經國紀念圖書館，就是位在大直的「經國七海園區」，市府2014年與宏達電董事長王雪紅的信望愛基金會簽約，根據規定必須在5年內興建完成，但迄今尚未開幕，延至今年12月14日，但肯定又會延，顯有違約疑慮。

許家蓓說，地主是北市府，若以今年園區公告的地價4億2000萬元計算，依契約規定，基金會於興建期間需支付總地價1％、420萬元；營運期間則需支付總地價3％、1200萬，但基金會在過去6年每年僅支付350萬元，未來開幕後，若仍只付350萬元，市庫每年將短收800多萬元，照簽約的50年，少收租金恐達上億元。

「柯應拿出自己自豪處理大巨蛋的魄力，全面檢視七海園區契約！」許家蓓提及，信望愛基金會與蔣經國基金會合作關係緊密，而園區也因緊鄰國安局及海軍司令部，市府應為市庫把關，且別讓大眾有國安疑慮。

柯文哲答詢，會依法行政，該收多少租金就收多少，他會查一下以前是否因專簽，所以只收350萬元，若有這專簽會立刻廢掉。財政局長陳家蓁表示，350萬元可能是依照當時2014年簽約時所公告的地價來推算。文化局長蔡宗雄則說，因疫情所以延宕，應是展延至明年4、5月。

信望愛基金會說明，基金會參與「北市府徵求民間自行規畫申請參與投資經國七海文化園區OT暨BOT案」，目標為古蹟保存活化、興建紀念館（總統圖書館），使文化園區成為文化觀光資源，與其他商業BOT案性質不同。

信望愛基金會說，七海文化園區預計明年5月底開始營運，關於地租費用依據北市府財政局訂定促進民間參與公共建設法、促參法施行細則，以及參考機關辦理促進民間參與公共建設案件作業指引等相關法令規定辦理。

(中時 )