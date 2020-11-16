前行政院發言人丁怡銘昨晚因萊牛圖卡風波請辭獲准，台北市議員羅王鴻薇及侯漢廷、台中市議員羅廷瑋等人今早仍到北檢，按鈴控告丁涉嫌違反《食品安全衛生管理法》。國民黨革實院長羅智強下午在臉書發文舉出多項民眾遭政府法辦的案例聲援說，依民進黨的標準，丁怡銘不只違反《社維法》，也違背《食安法》，這是刑事責任，需由檢方偵辦這樣的「惡假害」，難道「只准政府造謠，不准百姓評論？」

羅智強以「把人民當『惡假害』的惡假害政府」為題發文說，3位直轄市議員上午到北檢提告，丁怡銘散播食安謠言，違反《食安法》；他們必須這麼做，因為刑事局為丁怡銘護航的說法，實在讓大家看不下去。

他說，過去兩年來，人民動輒得咎。一位大學生，問照片中陳菊旁邊的人是不是私菸案的涉案軍官，警方查辦；一位大學教授質疑故宮政策，警方在已過時效之後，依然查辦；一位民眾轉貼長相像王立強的人和林飛帆同桌吃飯，刑警也找上門偵訊兩個小時。在民進黨的眼中，這些批評、質疑民進黨的人都是「惡假害」，就是丁怡銘造謠攻擊牛肉麵店業者不是「惡假害」，這有人聽得進去嗎？警方偏頗到這個程度，台灣還是民主國家、法治社會？

羅智強強調，事實上，依民進黨的標準，丁怡銘不只違反《社維法》，因為謠言與食安相關，也違背《食安法》，這是刑事責任，需由檢方偵辦這樣的「惡假害」，北檢查不查？

(中時 )