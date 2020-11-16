加強長照機構災害應變能力桃市消防局辦演練。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

國內老齡人口成長，老人照顧服務據點需求與日俱增，桃園市目前包含衛生局及社會局主管的住宿型長照機構已達120餘家，桃園市消防局第四大隊16日在平鎮區國宏老人長期照顧中心舉辦兵棋推演暨搶救演練，強化緊急救護應變機制。

這次演練出動分隊消防車輛9部、救護車輛4部、消防及義消人員共計47名至現場，依照擬定之火災搶救計畫，配合場所自衛消防編組演練，實況模擬火災發生，進行火災避難疏散及搶救流程演練，期能透過這次演練使場所照護人員在災害發生時能有效應變，安全、迅速的疏散住民或關閉防火門就地避難待援，同時也讓消防人員能更熟稔長照機構火災搶救流程，演練更結合大量傷病患機制，模擬火災發生時有大量患者需要送醫，強化緊急救護應變機制。

消防局第四大隊長戴明杉表示，長照機構、護理之家等場所主要收容住民為避難弱者，場所第一時間的應變至關重要，消防局持續強化相關單位管理人員的災害應變編組與反應能力，亦協助場所找尋可能發生火災之潛在因子，結合救災人車部署搶救演練，事先熟悉搶救動線及相關場所搶救重點，相信可有效降低相關災害發生時之人民生命財產損失。

(中時 )