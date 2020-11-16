雲林縣古坑鄉水碓南橋啟用超過40年，兩側水泥洗石牆面多處剝落，車道寬度僅9公尺，早已不敷民眾使用。（周書聖攝）

雲林縣立委劉建國16日邀集交通部長林佳龍至現場勘查，針對工程施作期程等近一步討論。（周書聖攝）

雲林縣古坑鄉水碓南橋啟用至今超過40年，橋面老舊且寬度不足，嚴重影響用路人行駛，雲林縣立委劉建國16日邀集交通部長林佳龍至現場勘查，針對工程施作期程等近一步討論，林佳龍也要求公路總局將此案盡速排入審查。

水碓南橋為古坑通往斗六交通要道之一，南來北往車流量多，10年前曾經提報修復該橋，但目前橋面洗石牆剝落、水泥結構嚴重龜裂，車道寬度早已不敷民眾使用。經過地方民代一再要求，交通部終於允諾補助經費9700萬，加上經濟部水利署補助8900萬、地方配合款2300萬，工程總經費約2.09億元。

林佳龍表示，交通部的進度已經列入排審，要求公路總局盡速審查，預計12月就能審查通過，希望施工單位加速工期，以維護當地民眾行車安全，預計改建工程將在未來3年內完成。

劉建國強調，當地居民、村長都一再反應橋面老舊，尤其該橋車流量非常大，但現有寬度僅9公尺，影響人車通行安全，一旁的防汛道路也常因視線遮蔽造成車禍，希望水利署能連同改善。

未來水碓南橋將擴建寬度為18公尺，可望讓現有的雙向2線混合車道改為汽機車可分流行駛的專用車道，減少機車族與汽車爭道情況，當地居民期盼已久，對於水碓南橋改建都樂見其成。

(中時 )