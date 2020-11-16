高市經發局將揮軍北上參展，「體感重裝部隊」以港都貨櫃意象，推動體感應用活動。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局將揮軍北上參展，「體感重裝部隊」以港都貨櫃意象，推動體感應用活動。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府月底將在亞洲新灣區成立「5G AIoT國際大聯盟」，有望加速產業轉型。經發局「KOSMOS體感重裝部隊」打頭陣，以代表港都意象的貨櫃，展示體感新創團隊研發產品，繼高、屏巡迴創下10萬人體驗，18日將揮軍北上參展，大秀軟實力。

經發局長廖泰翔表示，2018年起高雄推動體感科技，以娛樂產業為基礎，透過舉辦商媒會、展覽活動等行銷方式，推廣至觀光、醫療、運動甚至工業應用，運用相關技術為業者客製產品，去年帶動近50億元產值，未來將結合亞灣區5G文化新創園區開發，持續發展高雄體感科技。

廖泰翔指出，「體感重裝部隊」將最新體感科技應用搬到戶外巡迴全台，並邀請國內VR產業龍頭HTC以及8K立體影視團隊睿至共同領軍，透過「大帶小」提升高雄體感新創團隊知名度與能見度，為業者創造商機。

廖泰翔提到，自國慶連假在高雄首展，到11月初結束屏東巡迴，兩場展覽創下逾10萬人體驗紀錄，18日將遠赴台北大會師，參加亞洲最大創新創業嘉年華「Meet Taipei」，讓全球創業好手及創投公司看見高雄。

「體感重裝部隊」一連4天在Meet Taipei的CX-14攤位展出，匯集HTC最新「VR時裝秀」、睿至「8K立體VR演唱會」，及新創團隊「愛吠的狗」人氣VR遊戲「魔法夜派對」等作品。

(中時 )