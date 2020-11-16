高市小港醫院16日歡慶22歲，為市民空汙、新冠肺炎疫情把關。（柯宗緯攝）

高市小港醫院為全市首家公辦民營市立醫院，院方16日歡慶22周年，除分享近年致力於醫療特色醫院，另針對鄰近重工業區學童，全台首創空汙課綱、VR遊戲、益智桌遊等，而在新冠肺炎疫情肆虐下，協助防堵邊境疫情，會中也表揚防疫有功人員。

高醫大董事會董事長陳建志指出，高醫經營小港、大同、旗津等3家市立醫院，其中小港醫院肩負起南高雄醫療服務及各項防疫重要工作，穩住高雄疫情，另因地處重工業區，也研究空汙等環境風險，發揮重要社會責任。

小港醫院院長郭昭宏提到，今年面對新冠肺炎流行，院方針對邊境管制、社區防疫、醫療系統保全三道防線，推動防疫黃金三角重要策略，也感謝辛苦的防疫同仁齊心合作。

針對小港醫院擴建進度，郭昭宏表示，近日添購新磁振造影（MRI），未來幾年將投入放射治療、正子攝影、高壓氧治療等重大建設，守護民眾健康；新棟大樓進度已至地下室基礎結構工程，預計2023年完成。

小港醫院也致力發展特色醫療，郭昭宏指出，針對學童的全台首創空汙課綱、VR遊戲及益智桌遊、社區健康檢查、塑化劑家訪，今年更榮獲全台首家通過健康環境建築認證標章醫院、2020年無菸醫院國際金獎，成績有目共睹。

(中時 )