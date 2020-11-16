東協10國與大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭共15個國家15日以視訊方式簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），貨物貿易最終零關稅產品數整體上將超過90％。至此中美兩大市場陣營將逐步形成。資誠會計師事務所兩岸商務與稅務會計師徐丞毅建議，台商應重新檢視自身價值鏈，書面化具高附加價值的活動，並評估能否申請適用當地的租稅優惠，而對利潤配置與價值鏈不配比部分也應該盡早調整；此外對陸幹派遣也須及早因應社保、薪資等稅務規劃，及早因應進行中的變局。

徐丞毅表示，中國大陸稅務機關未來可能透過個人所得稅申報系統的整合，更大程度的掌握外派陸幹的薪資支付狀況，並針對技術移轉的情況重新定性交易，透過利潤分割法的方式，將前述價值鏈的利潤重新配置。

資誠會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，大陸近20年快速發展製造工藝，也已開始將勞力密集、資本支出大但附加價值較低或高汙染的行業移到東協各國，再透過自身龐大的內需市場，將RCEP各國生產產品進口回大陸銷售。

段士良指出，過往部分台商在大陸常見的兩頭在外貿易模式，也就是關鍵原材料進口，在大陸加工後產品外銷，近年也隨大陸已成世界市場開始出現改變，將低階製程移至境外，產成品再出售至海外或大陸市場，而保留高階製程或研發在大陸公司，這種模式對無根台商又更明顯。

而此次簽署RCEP的15個成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美金，出口總額達5.2兆美金，當前GDP占全球貿易總量的30％，未來將是世界最大的自貿區，除將深化區內產業鏈的結合，也將以新技術推動海關便利化、透明化，加速區域內經貿規則的優化和整合。

(旺報 )