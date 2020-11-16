大陸外交部16日舉辦例行記者會，大陸外交部發言人趙立堅表示，大陸、東盟十國、日本、韓國、澳大利亞及新西蘭15國領導人15日共同簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》 （RCEP），這是區域經濟的重要里程碑。談及中美關係現況的看法，趙立堅說，合作是雙方唯一正確的選擇，未來會繼續推動中美關係健康穩定發展。

趙立堅說，經過8年談判，RCEP終在昨天順利簽署，這代表著世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自由貿易區終於建成，是區域經濟一體化的重要里程碑，在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延、世界經濟嚴重衰退、單邊主義、保護主義加劇的背景下，RCEP得以簽署，將有力地促進地區經濟復甦、拉動全球經濟增長，這也凸顯出各國支持開放、公平共贏的多邊貿易體制。

談及中美關係，趙立堅表示，推動中美關係健康穩定發展，才真正符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待，大陸歷來主張「中美合則兩利，鬥則俱傷」，合作是雙方唯一正確的選擇，大陸將敦促美方同中方相向而行，在相互尊重的基礎上管控分歧、互惠互利的基礎上拓展合作，推動中美關係健康穩定發展。

(中時 )