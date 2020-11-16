經濟部次長陳正祺16日下午準備出訪美國，準備代表台灣參與11月20日的「第一屆台美經濟繁榮夥伴對話」，他強調，這是一個政府與政府之間的對話，不會因為政權交替而改變，也期望這對話明年可以繼續下去。

陳正祺表示，這次赴美討論的主要議題包括全球衛生醫療合作、科學研究技術合作、5G合作與供應鏈合作、能源機械投資、經濟婦權等議題，「大家聽起來很廣泛，這就是兩邊經濟夥伴的建立」，彰顯台美的夥伴關係，也強化科學技術、教育供應，希望能展開更深厚的合作關係。

至於是否會觸及「萊豬」議題，陳正祺強調，這貿易議題是在另一個平台討論，但這是台灣展現「國際承諾決心跟能力」，顯示台灣有機會落實國際承諾的做法，雖然國內對於這些不同的意見跟聲音，但民主社會就是尊重多元意見的表達，是很正常的現象，「有機會也會向美國表達目前的執行情況，希望兩國可以加深經貿深化合作關係」。

但這樣與美的對話是否會因為未來政權交接而中斷，陳正祺指出，「我們跟美國的合作關係、這對話是政府對政府的，所以不論是哪個政權都不會中斷，「這對話不是跟特定政黨或個人」，更透露，展開這台美對話之前，美方也獲得國會、產業等跨界支持，希望明年可以繼續下去。

(工商 )