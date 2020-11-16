臺北市勞動權益基金自90年設立起，目前已經補助906件訴訟案件，共計補助4,102人次，補助金額共1億1,814萬6,215元，協助勞工提起訴訟爭取權益。近日，勞動局收到2名受補助勞工表達謝意，讓勞動局長陳信瑜感到十分感動欣慰。

勞動局局長陳信瑜說明，其中一位勞工與雇主打確認僱傭關係的訴訟，勞動局補助了她3個審級的訴訟費用，最後勝訴確定，勞工獲得應有工資，這位勞工除了依約定來繳還獲償的補助外，還將訴訟所得一部分捐贈給各公益團體及法扶團體，希望能幫助跟她一樣的勞工，並且特別致函感謝勞工權益基金的設立。

至於另一位勞工，陳信瑜表示，這位勞工訴訟過程不是很順利，加上自己因疾病需要常住院，但是非常感謝勞動局承辦同仁很有耐心，在她住院期間，為了維護她的權益都會透過社工聯繫並且耐心幫忙，最近她聽說承辦人員生小孩，還特別送來小孩衣服當賀禮給承辦人員表示心意，但是因為公務人員不能收民眾的禮物，勞動局就依規定把賀禮捐贈給社福中心，讓她能將心意轉成善心。

陳信瑜表示，勞工權益基金的設立是希望透過政府的補助，讓處於經濟弱勢的勞工仍能透過司法途徑爭取自己的權益。今年勞動事件法開始運作，市議會的議員也很關心如果有工會要依法提起不作為訴訟，權益基金是否可以補助？陳信瑜強調，只要是為了勞工伸張正義，工會若提起不作為之訴或依民事訴訟法第44-1條作為勞工選定人，只要符合臺北市勞工權益基金申請資格，亦可向勞動局申請訴訟補助。如果大家對於勞工權益基金的訴訟補助有任何不了解，都可以透過市民熱線1999諮詢，獲得進一步的資訊。

(工商 )