元大證券發行連結「特選台股領航報酬指數」的「元大台股領航ETN」（020020），發行價為5元，十年到期，已於11月2日掛牌上市，上市兩週即熱賣近3萬張，成交金額約新台幣1.5億元，十個交易日之投資報酬率可達4.4％，投資人反應相當熱絡。

「元大台股領航ETN」提供投資人一個指數投資的新工具，有別於目前投資大盤的指數商品，具備以下優勢，第一、入手門檻低，發行價每單位5元，相當於約5,000元即可開始投資。第二、連結指數的成分股權重設有20％的上限，每年定期調整，避免單一個股權重過大曝險高度集中的風險。第三、元大證券擔任流動量提供者，高品質的造市服務可以降低商品的折溢價風險，並讓投資人在進出時更便利。第四、成分股受外資青睞，持股比例高。

「特選台股領航報酬指數」的編製方式清楚明瞭，從台股核心產業中，選取各產業市值中最大的1到2支股票，精選出15檔龍頭股做為成分股。只挑龍頭個股，也讓這個指數的績效不但相對抗跌，在反彈行情中更是表現優異。

「特選台股領航報酬指數」選取的是台股各產業的領導公司，與大盤的相關性高；目前成分股權重最高的股票是台積電、聯發科、國泰金、台達電、廣達，其他成分股則是有大立光、鴻海、台塑、中華電等，皆為大家耳熟能詳的指標性股票。過去五年平均現金殖利率為4.4％，年化報酬率11％；且回測累積報酬率為79％，表現優於加權指數。

ETN可以在證券市場交易，由證券商發行，與ETF一樣是用來追蹤指數表現的被動型投資工具。然而，ETN是以發行證券商的信用為擔保，投資人需承擔信用風險，且ETN設有到期日及提前到期的機制，提醒投資人需特別留意，投資前宜詳閱公開銷售說明書。若想了解更多請至元大ETN網站（https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN）

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