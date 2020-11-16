還以為身為「蒟蒻男」最嚴重的部分是顏面無光？其實比起面子問題，勃起障礙最恐怖的，是暗藏生死危機！雞排妹主持的網路節目《深夜保健室》，請來泌尿科權威醫師吳佳璋，聊聊盛傳的自慰會傷身、導致腎虧等負面傳聞，吳醫師直言「男生的自慰與勃起障礙是沒有相關性的」，反倒該注意勃起障礙，可能是中風、心肌梗塞有強烈正相關。

吳佳璋醫師在節目中表示，其實自慰在臨床的觀察與研究上來說，其實跟勃起障礙沒什麼相關性，只要不過度，「其實對身體是好的」，至於致使性功能障礙的真正原因，吳醫師表示，三高、糖尿病、肝功能不佳等生理失衡因素，以及焦慮、憂鬱甚至壓力太大等心理失衡，更會影響性功能及表現。

另外，吳佳璋醫師也說，「日常習慣」也會影響性能力，像是抽菸、酗酒及熬夜等不良習慣，也都有影響，雞排妹聽了之後發問，所以菸盒上印著一支垂下的菸，「是在暗喻菸抽太多會陽痿？」，吳醫師笑稱這已經不是暗喻，而是明示。

最值得關注的，是吳佳璋醫師強調勃起功能障礙，跟全身的健康有關鍵的關聯性，因為屬於心血管問題，「勃起功能障礙算是一種警訊」，有可能是腦血管疾病產生病變前的徵兆，可能往後5年，中風或是心肌梗塞機會會增加，也就是說，猝死的發生率相對提高。

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(中時新聞網)