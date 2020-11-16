穿著小七制服的小朋友擔任收銀員，站上收銀臺，手持著條碼機，接過顧客的商品。(南屯國小提供／陳世宗台中傳真)

穿著小七制服的小朋友擔任臨時店員，幫忙擺設店內的商品。(南屯國小提供／陳世宗台中傳真)

成長中的孩子從熟悉的環境中，接觸到截然不同的體驗，認識不同職業的工作內容，建立學生的生活能力更是這個活動的主要目的。(南屯國小提供／陳世宗台中傳真)

進門時的叮咚聲，伴隨著「歡迎光臨！」來自生活中好鄰居的熟悉問候。7-ELEVEN南屯區新豐功門市於16日起，提供南屯國小二年級學生六個梯次的「小小店長體驗營」活動；讓孩子走出教室接觸真正的工作場域，透過實際體驗超商內的工作來學習服務與付出，新豐功門市頓時轉換成孩子們的學習教室。

門市叔叔、阿姨們為小小店長們進行了職前訓練，教導孩子面對顧客的應對禮儀、學習結帳刷條碼、整理貨架上的商品，更進入冷藏櫃後方補充架上飲料等等工作。隨行的家長們變身成為顧客，由穿著小七制服的小朋友擔任收銀員，站上收銀臺，手持著條碼機，接過顧客的商品，「嗶!」的一聲，進行結帳的工作，在門市叔叔、阿姨的帶領之下彷彿就是個專業的「小店長」。

南屯國小校長蔡承憲說，12年國教的核心素養，主要就是培養孩子透過實際的體驗活動，進而去察覺、去發現，進而建構內化為自己的生活經驗，而7-ELEVEN門市對孩子而言，就是存在於日常生活中，再熟悉不過了。

蔡承憲指出，透過「小小店長體驗營」活動，讓孩子從熟悉的環境中，接觸到截然不同的體驗，認識不同職業的工作內容，建立學生的生活能力更是這個活動的主要目的，感謝家長會林佳慶會長的協助安排，更感謝新豐功門市提供給南屯國小的學生這麼棒的體驗活動。

(中時 )