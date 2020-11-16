「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，繼日前宣布首波大咖演出嘉賓任賢齊後，今（16日）再公布第二波卡司，將由本土天團玖壹壹壓軸演出，也是他們首度到花蓮唱跨年，洋蔥表示：「第一次在台灣的東部跨年，肯定晚上也不用回台中，可以直接在花蓮玩 ，所以很期待這次的跨年表演，而且會帶來新歌。」春風則形容：「像回娘家一樣，希望花蓮鄉親跟我們跨年夜一起開心。」三人搶先預告，這次演出時間約30分鐘，配置升級將呈現不一樣的風格，而主辦單位也加碼表示，接下來還有一位天后即將曝光。

談及對花蓮的印象，健志認為：「花蓮的人很熱情，希望吃飽後能到民宿或酒吧跟所有工作人員喝上一杯，希望2021年大家都很好。」問及2021新年期許？洋蔥打趣表示：「2021希望可以再瘦一次，然後存錢買房！」春風則以工作為目標：「2021年希望玖壹壹能夠在音樂上有新的作品之外，也歡迎電影公司能來找我演戲，嘗試不同的作品」健志則埋伏筆：「2021年希望玖壹壹能夠有大型的演唱會跟歌迷見面。」

(中時 )