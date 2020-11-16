台南市議會國民黨團16日審理市府勞工局預算時，指已有822人54家公司放無薪假，連博士都找不到工作，只能申請「即時上工」，雖有1566人受惠，但只提供半年的工作機會，每個月工時也只有80個小時，結束後還是失業，建議政府應提供教育訓練，訓練第二專長，在即時上工結束即能無縫接軌正式工作，如此才能救急又救窮。

王家貞詢問勞工局長王鑫基，台南市有多少人放無薪假？王答，據了解有822人54家公司受影響後，再問即時上工即將進入第三波，迄今已協助1566位即時上工，顯見需要工作的市民絕不止822人，每位上工民眾半年後生活依舊困頓，猶如煙花般的即時上工，只是美化政績，根本沒有實質幫助，應透過機會給予教育訓練，送釣竿才能解決問題。

李鎮國也表示，疫情的影響不只在今年，看看國際上，美國、歐洲疫情非常嚴峻，經與雄獅旅行社主管深談，他們認為春天會在2024才降臨；國內即時上工只提供半年的就業機會，每個月工時80個小時，雖能救急，但太短暫，政府應該設計講習和進修管道，協助即時上工民眾，利用上工後時間，學習第二專長。

洪玉鳳則辛酸地說，日昨接受一位博士學歷的民眾陳情，讓她深刻感受就業機會正在壓縮，對方雖積極找工作，但就是不斷碰壁，最後順利申請到即時上工，半年結束又失業，希望第三波即時上工能對高學歷者有實質幫助，也希望勞工局正視，30人就可成立工會，性質相同工會林立有限資源被稀釋，400多個工會預算大餅變小餅，小餅變餅屑，無法達到政府照顧勞工美意。

曾培雅建議，勞動部有編列提升勞工自主學習計畫，目前只有一筆30萬元的美語學習經費，勞工局應積極鼓勵工會提出計畫申請經費，讓理監事們了解勞工人數眾多，很多人想學電腦等第二專長，但因地方經費有限，為讓勞工受益成長，提升勞工素質，請勞工局廣為跟工會宣導。

勞工局長王鑫基答詢說，絕不允許性質相同工會踩紅線行為，第三波即時上工人數將由中央核定。

(中時 )