外資擴大買超228.7億元，台股再登歷史新高！中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上周台股在金融、傳產類股強力反彈下，指數一舉突破萬三高點！隨後雖小幅回檔，但受以下二利多支撐，預料長期仍有想像空間。

周俊宏指出，美國每日新增病例數持續創下新高，但是美國勞動市場非農受雇人數持續增加，且增速高於市場預期，初領失業救濟人數連續第四周下降，為疫情爆發以來新低；這些數據代表經濟正逐漸找到與疫情共存的方式，這是第一個利多。

外資態度轉向為台股的第二利多。今年以來，外資對台股站在賣方，而且是新興亞股賣超最嚴重的市場之一。另外，台幣匯率處於近年相對高點，通常台幣匯率處於高水位的時候，外資不會大舉進場，但是11月以來至13日，買超近38億美元，台股期貨淨多單口數亦增加，顯示外資近期對台股偏多看待。但未來盤勢預料將維持高檔震盪，操作上建議鎖定低基期，且財報展望可見度高的個股為宜。

(時報資訊)