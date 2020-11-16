安普新(6743)因佈局TWS真無線耳機成果顯現，且越南廠效益顯現，業績自第3季大躍進，由於遊戲機及TWS客戶大單到手，讓安普新明年業績看好，安普新董事長黃常青表示，由於明年1月起新客戶訂單開始大量出貨，明年前五大客戶將會洗牌，明年營收成長幅度不會低於今年，雖然毛利率因產品組合不同下滑，但公司會努力將毛利率鎖住25%。

安普新主要從事耳機產品系列及電子類塑膠製品及配件研發、製造與銷售，產品廣泛應用於遊戲主機及個人電腦之電競耳機，以及應用於消費性電子產品及網通產品之塑膠零組件，公司因垂直整合製造能力強，可提供自產品設計、模具開發、塑膠射出成型、SMT(Surface Mount Technology表面貼焊技術)至成品組裝之一條龍服務，按客戶需求提供完整解決方案，為全球知名電競耳機及網通品牌廠密切合作之夥伴，全球前八大電競耳機廠(包括北美電競耳機市佔第一名的Turtle Beach、羅技)等，安普新握有6家，是全球電競耳機出貨量最大的廠商。

根據研調機構預估，2020年/2021年全球耳機產值將呈現穩定成長4.1%及3.2%，分別達99億美元及103億美元，其中又以TWS產值增速達46.2%及30.7%，遠高於整體市場水準，安普新公司於今年下半年度攻入真無線藍芽耳機市場，成為推升今年下半年及未來業績的新動能。

隨著客戶於今年度放量出貨，以及第2季開始受惠於新冠肺炎疫情帶動宅經濟及居家辦公(Work From Home,WFH)效益發酵，安普新公司營收及獲利大幅增長，今年前3季營業毛利為8.9億元，合併毛利率為26.1%，稅後盈餘為3.72億元，年成長7.13倍，每股盈餘為3.38元，其中第3季稅後盈餘達2.96億元，單季每股盈餘達2.69元，累計前10月合併營收為40.91億元，法人預估，安普新今年營收可望突破50億元關卡。

為因應客戶訂單需求及中美貿易戰，安普新在台灣、東莞及昆山廠區之外，於2019年6月新建越南廠，並於今年(109年)3月開始啟用，成為集團最大的生產製造中心，除既有客戶陸續下單投產之外，美國潮流品牌之真無線藍芽耳機(TWS)也於7月正式量產出貨，由於新增客戶訂單強勁，安普新近日再取得越南新廠附近約10萬平方米土地，預計明年3月動土興建，11月完工，以因應公司未來營運成長需求。

黃常青表示，目前全球知名遊戲耳機品牌商均為安普新公司之客戶，隨今年下旬遊戲機大廠推出新一代PlayStation及Xbox主機，將帶動相關遊戲機週邊配件之需求，且5G世代來臨及AI發展蓬勃，將持續推升真無線藍芽耳機之普及率與市場成長動能，加上歐美地區因新冠肺炎疫情影響，居家隔離及遠距辦公成為一種新的生活型態，促使宅經濟效益持續發酵，皆可望挹注公司明年營運，預估明年業績成長幅度將高於今年。

(時報資訊)