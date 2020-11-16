在歐美疫情急速升高之際，亞太地區國家也報告創下新記錄的新增病例或新疫情，日本再度實施緊急狀態的壓力正在持續升高，而南韓則警告國家已經處於「關鍵的十字路口」。

由於逐步鬆綁旅行限制，亞洲的疫情正捲土重來，這將阻礙更廣泛的開放前景，而開放經濟是帶動日本等亞洲經濟體持續復甦的重要因素。

上周六日本的單日新增病例數達到1,722例，創下新高記錄，北海道，以及兵庫縣與大阪市等西部地區都出現疫情熱點。近幾日來，東京的單日確診數逼近400例，創下8月初以來的最高記錄。分析師預期持續升高的疫情，將使這個全球第三大經濟體的復甦步伐放緩，儘管日本第三季的經濟成長率創下歷史新高。

韓國截至周一已連續第三天新增病例超過200例，促使政府考慮收緊社交距離措施。韓國衛生部長Park Neung-hoo表示：「我們正處在關鍵的十字路口，我們可能不得不重新調整維持社交距離措施。考量到日常生活的感染增加，以及傳播速度有增無減，當前的局勢將發生非常危險的轉變。」

澳洲的南澳省（South Australia）周一公布新增14個名確診，例，較前一日的3例大幅增加，已促使澳洲其他的省份收緊內部邊界管制。自從人口第二大的維多利亞省本月初才解除漫長的防疫封鎖措施後，澳洲已經好幾天沒有出現新的確診病例，南澳省爆發新疫情，使澳洲的防疫警報再度響起。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，南澳省爆發新疫情提醒人們，即使在封鎖之後，病毒仍未消失。

印度周日宣布將把其他地區的醫生送往首都新德里，且檢測率將擴大一倍，以遏阻確診數頻創新高的首都疫情持續擴大。雖然印度的單日病例數已連續8天都保持50,000例以下，約為其高峰期的一半，但德里近幾日每日確診數都超過7,000人，創下新高記錄。

在社區出現新病例後，紐西蘭自周四起已經強制要求在奧克蘭的公共交通運輸系統上，以及在所有國內航班上必須佩戴口罩。

印尼是病例數最多的東南亞國家，雖然近幾周來疫情出現持穩跡象，但上周五宣布單日確診5,444人，再創新高。台灣雖然持續保持本土零確診的成績，但由於境外移入病例持續增加，預計本周也將宣布更嚴格的措施。上周五台灣公布8個新增病例，雖然全部為境外移入病例，但也創下了4月19日以來單日確診最高記錄。

(時報資訊)