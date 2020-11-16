Pure Storage宣布最新的人事任命，原台灣區經銷業務副總呂晏緹 (Grace Lu) 晉升為Pure Storage 台灣區總經理。

呂晏緹自2019年擔任Pure Storage經銷業務副總後，負責經銷商管理與策略擬定，致力提供企業最優異且最適合的解決方案。即日起晉升為總經理，將帶領Pure Storage品牌價值投注在台灣各行各業中，為組織創造正向發展。

在加入Pure Storage之前，呂晏緹曾擔任Acer宏碁(2353)業務處長，也曾任職相關科技產業，長期推動政府、教育、醫療與金融等領域數位轉型方案，長達20年的科技業行銷、採購與業務的豐富經驗，呂晏緹的堅強實力與豐沛實務經驗將帶領Pure Storage持續為企業投入最佳能量。

呂晏緹從經銷業務副總晉升為台灣區總經理後，將更加重視與投資台灣市場，帶領Pure Storage持續精進現代化分析技術、強化AI在企業決策中扮演的關鍵角色、以及帶領擁有創新能量的儲存級記憶體及QLC快閃記憶體和逐漸成為主流的容器儲存，致力提供客戶最具簡易性、延續性和永續性的儲存效能與高品質服務。進一步協助Pure Storage客戶打造革命性的現代化資料體驗，創造最無後顧之憂的IT環境，引領企業走在最具前瞻性的創新改革大道。

(時報資訊)