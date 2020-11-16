陞達(4945)初次上櫃公開申購於今(16)日公開抽籤，高溢價差吸引超過29萬筆申購，僅有681位幸運兒，中籤率0.23%，中籤者可望現賺超過2萬元。

陞達申購承銷價為38元，在申購期間，成交最高一度衝上63元，申購截止(12)日，陞達科技於興櫃成交均價為60.33元。若以13日成交均價58.47元計算，仍有53.87%的溢價差，中籤者立刻加薪至少2萬元。

陞達初次上櫃前辦理公開承銷總數為2925張，其中2244張採競價拍賣，餘681張採公開申購，主辦承銷商為國票綜合證券，將於11月20日掛牌上櫃。

陞達資本額為2.68億元，主要從事風扇馬達驅動控制IC之研發、設計與銷售及代理通用微控制器(MCU)IC之銷售，在國內市場已累積逾20年經驗，且目前在伺服器散熱風扇市場已有16%市佔率。截至今年10月，陞達科技累計營收近3.3億，年增16.57%，109年前三季每股盈餘達1.55元，超過108全年EPS 1.7元九成比例。

今年受惠於居家辦公、遠距教學、遠距辦公視訊等相關宅經濟興起，不僅雲端大數據分析需求激增，推升客戶伺服器需求動能，帶動今年陞達科技營運成長，109年第四季及明年營運展望持續審慎樂觀。

(時報資訊)