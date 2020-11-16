日本海上自衛隊在11月11日，於厚木空軍基地展示了剛剛出廠的川崎P-1反潛巡邏機，將逐步取代美製P-3C反潛機。

防衛部落格(Defense Blog)報導，日本海上自衛隊第4航空聯隊的官方Twitter，發布了5架川崎P-1的公開照片。

川崎P-1的總長度38公尺、翼展35.4公尺，高度12.1公尺，乘員11名。機身與引擎都由川崎重工所開發和製造，特別的是，它沒有民用版對應型，並不是由某款民用機改裝而來，是一開始就為反潛與長時間空域巡邏而設計。

與P-3的渦輪螺旋槳動力不同，川崎P-1採用4具川崎 F7-10型渦輪扇引擎為動力，因此有更快的飛行速度、更遠的航程，以及更大的載荷能力。由於反潛巡邏機需要長時間低空飛行，因此川崎對這型發動機進行頗多的強化，包括加強抗鳥擊能力，以及降噪效果。據說，與螺旋槳飛機P-3C相比，川崎P-1巡航飛行時的噪音小了10分貝，在起飛時比P-3C低了約5分貝。

除了機體與動力，川崎P-1配備的各式傳感器同樣是日本製造，其中包括東芝HPS-106主動電子相控陣（AESA）雷達，總共使用4具，3具在前機身，1具在機尾處，可提供360度全範圍掃描，另有紅外線/光電檢測系統，因此它的角色除了反潛，還有空域巡邏與預警的任務。

川崎P-1機鼻旁的HPS-106相控陣雷達。(圖/海上自衛隊)

川崎P-1可使用的武器包括魚雷、水雷、深水炸彈，反艦飛彈等，日本防衛省已訂購23架，最大數量可能到70架，目前正尋求外銷商機。

(中時新聞網)