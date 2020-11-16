經濟部次長陳正祺16日傍晚啟程赴美與會，陳正祺在桃機受訪時表示，此行主要是強化台美雙方的經濟合作，並在科學、技術、教育等方面，都能展開更深厚的合作，也彰顯台美的夥伴關係。（陳麒全攝）

經濟部次長陳正祺16日傍晚啟程赴美與會，陳正祺在桃機受訪時表示，此行主要是強化台美雙方的經濟合作，並在科學、技術、教育等方面，都能展開更深厚的合作，也彰顯台美的夥伴關係。（陳麒全攝）

經濟部次長陳正祺16日傍晚啟程赴美與會，陳正祺在桃機受訪時表示，此行主要是強化台美雙方的經濟合作，並在科學、技術、教育等方面，都能展開更深厚的合作，也彰顯台美的夥伴關係。（陳麒全攝）

經濟部次長陳正祺16日傍晚啟程赴美與會，陳正祺在桃機受訪時表示，此行主要是強化台美雙方的經濟合作，並在科學、技術、教育等方面，都能展開更深厚的合作，也彰顯台美的夥伴關係。（陳麒全攝）

經濟部次長陳正祺16日傍晚啟程赴美與會，陳正祺在桃機受訪時表示，此行主要是強化台美雙方的經濟合作，並在科學、技術、教育等方面，都能展開更深厚的合作，也彰顯台美的夥伴關係。（陳麒全攝）

第一屆台美經濟繁榮夥伴對話在台灣時間20日晚間9時召開，經濟部次長陳正祺16日傍晚啟程赴美與會，陳正祺在桃機受訪時表示，此行主要是強化台美雙方的經濟合作，並在科學、技術、教育等方面，都能展開更深厚的合作，也彰顯台美的夥伴關係。

陳正祺在16日傍晚4時許抵達桃園機場，準備搭乘長榮BR32班機前往紐約與會，在辦理玩登機手續後，他在受訪時表示，這次主要是參加第一屆台美經濟繁榮夥伴對話，討論的題目包括全球衛生醫療的合作、科學研究和技術的合作、5G的合作、供應鏈的合作，以及能源機件和投資各方面的合作，也會討論經濟、婦權這方面的這些題目，那這些題目大家聽起來就可以知道非常的廣泛，具有宏觀的視野，這是一個兩國之間整體的經濟夥伴關係的建立，這是個經濟繁榮夥伴，也彰顯台美的夥伴關係，那我們希望透過這樣來強化雙方的經濟合作，在科學、技術、教育等方面，都能展開更深厚的合作關係。

媒體提問對於美萊豬進口議題是否會造成影響？陳正祺說，貿易議題是在另一個平台上討論，但是我相信，政府採取的各種措施，已經展現了我們落實國際承諾的決心跟能力。這部份不在這次討論。不過，有機會的話，也會讓美方知道我們政府落實國際承諾的做法。

他指出，國內對於這件事情（萊豬進口）有一些不同的意見跟聲音，但這都是一個民主政治裡面，多元意見表達非常正常的現象，那麼每一個國家、每一個民主政府都應該會做好社會溝通，跟大眾來對話，那我們也會讓美方了解國內目前的執行的情形，也希望兩國在經貿方面能夠再深化雙方的合作關係。

由於美國大選剛落幕，現在是美國政權交接的期間，對於會談的內容是否具有延續性？陳正祺強調，這次對話的對象是「政府對政府」，不論是哪一個政權的交替，我們對話的對象不是特定的政黨，或者特定的個人，而是跟美國政府的整體的對話。那麼，事實上，在美國政府要跟我們展開對話之前，他也獲得國會跨黨派的支持，也獲得產業界的支持，所以我們期待這個對話，明年應該可以再繼續下去。

(中時 )