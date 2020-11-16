新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦16日共同視察捷運三鶯線工程，預計2023年完工，其中三鶯線鶯桃福德站將延伸至八德段，連接桃園綠線，該段須花費116.41億元，將由桃園市府編列預算，和中央政府共同出資，新北市則負責代辦，預計明年6月間完成將綜合規劃和環境影響評估。侯友宜表示，謝謝鄭將三鶯線延伸八德段交由新北經營，未來北桃將共創生活圈，市民往返通勤將更方便。

新北捷運局指出，捷運三鶯線全長14.29公里，從捷運頂埔站行經土城、三峽、鶯歌，全線12個車站採高架形式、中量型運輸，目前施工進度已完成46％。三鶯線鶯桃福德站將延伸至桃園八德段，總長3.88公里，計畫設置大湳水上樂園站和和強路站，最後延伸至桃園綠線捷運G04站。為了緩解延伸路段車潮，與桃園市合作將連接兩市的福德一街177巷拓寬，改善周邊交通。

侯友宜表示，捷運三鶯線完工通車後，三鶯到台北的通勤時間約可減少20分鐘，緩解八德、鶯歌、土城等通勤人潮，未來延伸桃園八德段，桃園往返台北路程也可約減少30分鐘，感謝桃園將該路段交給新北經營，機捷給桃園營運、三鶯給新北營運，共同目標就是串起北桃生活圈，讓市民通勤更方便。

(中時 )