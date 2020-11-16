嘉義市議員鄭光宏督促縣市政府合作，打造環狀聯外道路網，車子分流以治本。（鄭光宏議員提供）

嘉義市政府規畫打通這條聯外道路，通到市立殯葬所，經費屢遭中央駁回。（嘉義市議員鄭光宏提供）

通往嘉義市立殯葬所的聯外道路狹窄易塞，中央補助嘉義縣政府分期拓寬及闢建。（嘉義市議員鄭光宏提供）

中央補助嘉義縣2.27億元拓寬火化場聯外道路，仍難解民苦，嘉義市提出另闢1條聯外道路約需3億元經費，希望打造環狀路網以治本，卻屢遭駁回，市議員鄭光宏16日促縣市合作，疾呼中央補助地方建設不要只做半套。

嘉義市長黃敏惠表示，市府規畫建造完善的殯葬園區，爭取將聯外道路改善工程納入138線第3期工程，市府繼續積極尋求縣市合作，不分藍綠，共同推動改善殯葬園區設施及周邊環境，以徹底解決問題。

鄭光宏指出，近5年來嘉義縣民使用市立殯葬所占5成以上，嘉義市、雲林、台南占4成多，每到清明節、出殯大日，交通壅塞不堪，民眾長年飽受困擾，常跑殯葬所的人及當地居民都讓祭拜、送葬、喪葬禮儀車隊分流進出，才能徹底解決問題。

鄭光宏指出，中央專案全額補助縣府2.27億，分2期工程，拓寬及闢建138線聯外道路，市府規畫「嘉義市殯葬管理園區聯外道路改善工程」，接續嘉義縣第1期工程，打通公墓區，連接至市立殯儀館、火化場，形成環狀聯外道路網，經費約3億元，卻屢被駁回，希望中央補助地方建設「不要只做半套」，否則也難解民怨。

(中時 )