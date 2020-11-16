李翊君將在演唱會上和女兒香奈兒一同演出。（寬宏藝術提供）

李翊君將於12月5、6日在台北國際會議中心舉辦「2020翊如既往演唱會」，面對開唱倒數，她絲毫不敢鬆懈，近期賣力練唱排舞，今（16日）開放練團室讓媒體探班，女兒王敏淳（香奈兒）貼心特地送上黑蒜頭雞湯，幫媽媽補氣養體力；聊起演唱會節目內容，除了兩場將邀不同嘉賓站台、香奈兒加入演出，李翊君將首秀舞技，一展苦練多時的舞蹈；會否邀老公檢場上台共舞？李翊君笑說：「他千萬不要上來拖垮我。」謙虛表示跳舞是自己的「死穴」，就怕自己當天正式演出時同手同腳。

香奈兒特地起了個大早，親手為媽媽燉煮一甕黑蒜頭雞湯，為了不讓愛心涼掉，還貼心用悶燒罐保溫。李翊君見到女兒到場送上愛心，開心將女兒一把抱住，感動地說：「她竟然還記得，我在她小時候，就常常煮雞湯幫她調養身體，沒想到她還學了烹調作法。」香奈兒表示，媽媽最近為了演唱會挑戰很多新的事物，看起來很累、很不捨得，希望下廚幫媽媽補補身子，李翊君開心地說：「女兒煮什麼都好，她做什麼都好吃。」演唱會目前12月5日門票已完售，12月6日加演場購票請洽寬宏售票。

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