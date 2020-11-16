民進黨不分區立委沈發惠今(16)日在立院質詢行政院祕書長李孟諺時表示，立委學養不高，拿到一堆文字來讀就覺得煩，因此長期希望行政院做圖或懶人包說明。對此，資深媒體人謝寒冰點名桃園市議員王浩宇和立委王定宇，並直言，「就是在說你們啊」
針對行政院制作圖卡問題，沈發惠直言政院與黨團間長期有管道進行聯繫，若委員要求說明政策資訊，政院都會給予回應與說明，但「大家知道立法委員學養並不高」，所以與其政院拿出一大堆文字、整疊的公文讓立委讀，沈發惠認為使用政院提供的圖卡、懶人包來接受訊息較為輕鬆。
對此，謝寒冰在臉書上表示，沈發惠說因為立委學養不高，所以行政院只好做梗圖懶人包。接著他還點名兩名綠營民代，「王定宇、王浩宇你們還在東張西望！？就是在說你們啊！」
網友們也留言回應，「好像立法院多半是綠色的立委，學養不高....哈」、「綠色立委認證綠色立委學養不高，對於這位誠實的立委, 我們要高度肯定」、「就看這沈先生會不會被出征了」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。