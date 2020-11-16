民進黨不分區立委沈發惠今(16)日在立院質詢行政院祕書長李孟諺時表示，立委學養不高，拿到一堆文字來讀就覺得煩，因此長期希望行政院做圖或懶人包說明。對此，資深媒體人謝寒冰點名桃園市議員王浩宇和立委王定宇，並直言，「就是在說你們啊」

針對行政院制作圖卡問題，沈發惠直言政院與黨團間長期有管道進行聯繫，若委員要求說明政策資訊，政院都會給予回應與說明，但「大家知道立法委員學養並不高」，所以與其政院拿出一大堆文字、整疊的公文讓立委讀，沈發惠認為使用政院提供的圖卡、懶人包來接受訊息較為輕鬆。

對此，謝寒冰在臉書上表示，沈發惠說因為立委學養不高，所以行政院只好做梗圖懶人包。接著他還點名兩名綠營民代，「王定宇、王浩宇你們還在東張西望！？就是在說你們啊！」

網友們也留言回應，「好像立法院多半是綠色的立委，學養不高....哈」、「綠色立委認證綠色立委學養不高，對於這位誠實的立委, 我們要高度肯定」、「就看這沈先生會不會被出征了」。

沈發惠說因為立委學養不高，所以行政院只好做梗圖懶人包⋯⋯王定宇、王浩宇你們還在東張西望！？就是在說你們啊！ 由謝寒冰發佈於 2020年11月15日 星期日

(中時新聞網)