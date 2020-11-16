拜登與老布希一樣，都在副總統任上前往大陸訪問，同時造訪了位於成都的四川大學並發表演講。這2位美國副總統後來都當選了總統。（圖／合成圖）

美國總統大選情勢已漸明朗，拜登獲得勝選已成為美國與國際上的共識。拜登在擔任副總統時曾到過中國大陸，並訪問四川成都，在四川大學發表演講。在他之前也有另一位副總統老布希在訪問大陸時有與拜登一樣的行程安排，巧合的是這兩位副總統在四川大學演講過後，都參加總統大選，最後都當選美國總統。網路上為此熱烈議論，成都或四川大學有何神秘力量，可以助力副總統轉正奪得總統大位？

美國各州官方計票正式數據已出爐，拜登預計將以306張選舉人票力壓川普總統的232張獲得勝選。許多人近期在研究拜登經歷時留意到他曾多次到中國大陸訪問，其中一次是2013年以副總統身份赴大陸，由當時的大陸國家副主席習近平負責接待。他在這次訪問期間還到大陸西南最大城市成都參訪，並在成都最著名的四川大學發表演講。

從美中建交後，每一位美國副總統都訪問過大陸，但安排前往成都並在四川大學演的只有2位，除了拜登以外，另一位是雷根總統的副手老布希。老布希在1985年訪問大陸時到訪成都並在四川大學發表演說，1988年雷根卸任時，老布希頂著雷根的光環參選，順利當選美國總統，但卻在1992年尋求連任時輸給了後起之秀比爾．克林頓。

美國的副總統訪問大陸時選擇前往成都參訪有其一定的政治與歷史考量，美國駐成都總領事館是美中建交後首批成立總領事館的大陸城市，另外2處在武漢與瀋陽。相較於武漢與瀋陽，成都是歷史名城，是大陸大西南地區的政治、文化與商業中心，也是進入西藏的門戶。長期以來是美國對西藏、新疆與整個大西南地區的重要情報樞紐，可以說是美國在大陸上除北京之外最重要的外交派駐單位，也因此在今年大陸駐休士頓總領事館遭關閉時，大陸選擇關閉成都總領事館對美進行報復時。

老布希與拜登在訪問成都時，如同總統或其他政要的安排，會選擇前往當地著名大學發表演講。位於成都的四川大學是大陸歷史最悠久的大學之一，其前身是清光緒皇帝於1896年特旨命令四川總督鹿傳霖創辦的四川中西學堂，是西南地區最早的近代高等學校，國民政府時期更名四川大學，上世紀90年代先後合併了成都科技大學與華西醫科大學，是大陸西南地區最重要的高等學府。

老布希在四川大學演講時，首先提到華裔移民對美國的貢獻、美國與中國大陸逐漸發展的政治與經濟合作關係，他在稱讚中國人勤勞踏實工作的同時，不斷強調美國將致力於協助中國大陸的現代化，幫助大陸建立其領導人所說的「具有中國特色的社會主義」。而拜登在四川大學演講時，轉而強調要使美中關係的穩定，要在全球議題、公平貿易、經濟、軍事及區域合作上建立兩國間的戰略安全對話。很明顯地兩次演講所揭示的美中關係主要議題已截然不同，也顯示美中關係已進入不同階段。

在美中建交後，每一任的美國副總統都曾訪問大陸，包括老布希時期的奎爾、克林頓時期的高爾、小布希時期的錢尼、但只有老布希與拜登在大陸時安排訪問成都並在四川大學演講，很多大陸評論認為，到四川大學演講的副總統都轉正，此種巧合令人驚奇，網民甚至猜測有什麼神秘力量可以協助這些傑出的政治人物更上層樓。當然也有人認為，拿這種巧合說事，感覺上像是大陸網民在向拜登與其支持者討拍，美國總統再怎麼選，也不會跟大陸的一所大學有關。

如果純從巧合觀點來看，它還不只發生在2位美國副總統身上，位於印度洋的著名島國馬爾地夫副總統穆罕默德．瓦希德．哈桑也曾於2011年到訪成都並在四川大學演講，後來馬爾地夫總統因警察譁變而被迫辭職下台，由副總統瓦希德．哈桑繼任。如果說2位美國副總統是巧合，加上第3位就令人感覺事態不太尋常了。

目前拜登當選美國總統後，由於他是美國有史以來就任年紀最大的總統，許多人預料他可能不會競選連任，或甚至做不完整個4年任期，因此拜登的副手賀錦麗被民主黨人寄以厚望。很多人認為賀錦麗具備足夠的企圖心與實力，她按慣例會到大陸訪問，加上取了個中文名字，還學了些中文，過去亦積極參與中國政策的制定，訪問大陸時必然能掀起一陣風潮，可能會是首位以中文向大陸民眾問候的美國元首級人物，到時就看她是否會與拜登一樣以副總統身份到成都訪問並在四川大學演講，屆時也會再引發賀錦麗競逐首位女性總統的話題。至於其他國家的副元首，有心更上層樓者也許可以試試。

(中時新聞網)