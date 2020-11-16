曾經演出《甘味人生》等熱門本土劇，並以《美麗時光》入圍金馬獎的男演員高盟傑，上個月才因為吸毒等案件遭判刑入監，現在又傳案外案。高盟傑9月間因為涉嫌販賣一二級毒品海洛因、安非他命，遭台中地檢署起訴。《毒品危害防制條例》中販賣一級毒品屬於重罪，可處死刑或無期徒刑。

高盟傑參與多部台灣本土戲劇演出，2017年以電視劇《最後的詩句》獲入圍52屆金鐘獎男配角；2013年以電視劇展《回家的女人》獲入圍49屆金鐘獎男主角，曾經5度入圍金馬獎、金鐘獎，前途看好。但在小有名氣後卻在演藝圈內傳出債務糾紛，債主包括隋棠、陳冠霖等名人。高盟傑因為涉嫌施用毒品、討債糾紛等案件，被新北地方法院裁定合併執行1年1個月有期徒刑，高盟傑在10月21日入監報到。

高盟傑入監後，又遭台中地檢署起訴販賣毒品案件。起訴書指出，高盟傑去年加入某販毒集團，並販賣毒品。檢方認定高盟傑涉及販毒行為有6次，其中5次為販賣一級毒品海洛因、一次為販賣安非他命，全案偵結後依販賣二級毒品罪、販賣及持有一級毒品罪起訴高盟傑。另外，高盟傑也因持有子彈涉及槍砲罪嫌。

入監前高盟傑曾高調網路直播剃光頭跟粉絲告別，原本以為刑期結束就能夠重返線上。但是現在背上重罪增添變數。按照《毒品危害防制條例》規範，販賣一級毒品屬重罪，最重可處死刑、或無期徒刑。

(中時新聞網)