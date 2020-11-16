花蓮縣消防局為連鎖外送平台外送員舉辦2場急救課程，學習CPR心肺復甦術、AED自動體外心臟去顫器等技能。（花縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局盼透過扎實課程，讓學員學習急救知識與技能，送餐途中，遇到需要協助的人時，能伸出援手。（花縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

外送平台正夯，隨處可見外送員搭載外送箱騎車穿梭在大街小巷，然而馬路如虎口，可見不同種類意外發生；花蓮縣消防局替連鎖外送平台外送員舉辦2場急救課程，學習相關急救等能，經評核共20多人獲頒急救合格證書，將成為花蓮「行動急救員」。

知名外送平台foodpanda日前與全台消防局合作，提供外送夥伴急救課程，其中花蓮縣共計20多人參與花蓮縣消防局急救課程訓練，學習CPR心肺復甦術、AED自動體外心臟去顫器、哈姆立克急救法及止血包紮、骨折固定，經過消防局救護教官上課、訓練和評核，獲取急救合格證書。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，透過扎實的課程訓練，讓學員學習急救知識與技能，除自救也能救人，期望他們在送餐途中，遇到需要協助的人時，能發揮所學伸出援手，讓自己不僅是負責傳遞美食的外送員，更是一名暖心的行動急救員。

林文瑞強調，尤其是針對到院前心肺功能停止的病人，搶救時間分秒必爭，在救護車尚未抵達之前，若有人能即時施予CPR外加AED急救，將大幅提升患者存活率。

(中時 )