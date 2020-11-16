海霸王就是霸氣！為搶攻年產值300億元火鍋市場商機，海霸王集團再創餐飲新品牌「珍豬 豚火鍋」，標榜嚴選正港台灣桃園種的溫體豬為主要食材，推出「金牌珍豬鍋」，強調採用台灣出產的溫體豬，民眾不必擔心吃到進口萊豬，更搭配每日真實選材的新鮮菜盤，開在台北市大同區西寧北路7號「黑珍豬豚火鍋餐廳」預計本周三開幕。為全台第一家完全以台灣豬為食材的火鍋餐廳。

慶祝新品牌新餐廳開幕，自11月18日起至11月30日每週一到週四，海霸王黑珍豬豚火鍋餐廳」推出兩人同行即可以單人價格350元+10％享用「雙人珍豬鍋」。試營運期間除了雙人珍豬鍋優惠外，現場再加碼贈100元開鍋抵用券（面額50元兩張，限次回使用），海霸王希望讓客人「呷好、呷飽、擱再來」。

配合冬天季節，海霸王「金牌珍豬鍋」推出出採用溫潤的麻油為基底的湯底，研製出藥膳麻油及薑絲麻油兩款豚火鍋，以滿足喜好不同濃淡的客群朋友，將以全豬食材與台式湯底的結合，為台灣火鍋市場再創新局。

「雙人珍豬鍋」提供上述湯底二選一，火鍋湯中另加入豐富膠質及膠原蛋白的豬腳丁、軟骨、肩胛排，讓湯頭充滿豚的鮮甜風味；火鍋肉盤則採用兩款大份量厚切溫體豬肉片（選用前、後腿肉），還搭配豬心及豬肝，另外再附上澎派的鍋物拼盤，內容有新鮮時蔬、丸餃以及海霸王經典燕餃。不論是選擇濃郁的藥膳麻油或清淡的薑絲麻油湯底，涮上溫體豬肉片，肉香在口中四溢開來，提供消費者冬季除了羊肉爐及薑母鴨外另一種新的補冬選擇。

2020年11月18日起至11月30日每週一到週四，推出兩人同行即可以單人價格$350+10％享用「雙人珍豬鍋」。試營運期間除了雙人珍豬鍋優惠外，現場再加碼贈$100開鍋抵用券（面額50元兩張，限次回使用），一展海霸王理念呷好、呷飽、擱再來！

(工商 )