榮獲2020米其林必比登推介餐廳-台中「范記金之園草袋飯」，在地飄香40多年，店內招牌「香酥排骨」滿足台中眾多饕客們的嘴！由於排骨香聞全台，范記金之園宣布與煙波大飯店攜手合作，從12月1日起推出獨家刈包，將招牌香酥排骨放入煙波刈包，在煙波大飯店新竹湖濱、宜蘭蘇澳、台南等分館的「煙波早堂」登場，提供住房客享用！

金之園負責人范家豪透露，金之園排骨飯的每塊排骨都得經過6道工序，耗時48小時「厚工」才能造就出讓人難以忘懷的美味。他強調，金之園的香酥排骨，選用溫體本土台灣豬帶骨里肌排，黃澄澄的麵衣完美鎖住里肌肉的鮮嫩，肉質回彈有嚼勁，帶著些許醬油的鹹香味，每吃一口都是舌尖上的享受。

范家豪說，這次與煙波大飯店合作，金之園將出動店內師傅親自坐鎮，入住煙波飯店的消費者將可吃到現炸金之園排骨夾入刈包內，皮薄酥脆的排骨搭配煙波刈包的鬆軟外皮，鮮饗美味的層次感，將會是旅客最難忘的美味。

煙波國際觀光集團於2020年中推出全新早餐企劃「煙波早堂－刈起吃早餐」將在12月1日登場！以台灣人巷弄內的傳統小吃「刈包」為主題，邀請台中范記金之園草袋飯限定合作，將招牌香酥排骨放入煙波刈包，在新竹湖濱館（2020/12/25-12/27）、蘇澳四季雙泉館（2021/01/08-01/10）以及台南館（2021/01/22-01/24）等飯店早餐時段巡迴供應，用獨特的接地氣組合給旅客全新跨地的食宿體驗！

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