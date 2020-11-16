國泰金(2882)今年前3季每股盈餘4.55元，淨值首次突破8000億元，達8246億元，每股淨值54.8元，各項指標都創新高，但國泰金股價卻未獲投資人青睞跟著走高。國泰金總經理李長庚今日被媒體問到時指出，市場上投資人對IFRS17號公報法規還不清楚，認為影響獲利表現，對投資人是一層擔心，但他相信從其架構及規範來看，台灣一定可以順利接軌，對保險業是短空長多，在保險業回歸基本面與保障的本質，長期獲利是增加的。

國壽前3季稅後淨利448億元，受到傳統型保單責任準備金利率下調影響，初年度保費前3季累計1225億元，較去年同期減少16％，且商品銷售轉向躉繳投資型，致初年度等價保費較去年同期減少24％，為511億元。負債成本持續改善，降至3.86％。

至今年9月底總投資金額6兆7525億元，現金及約當現金占比4.1％，投報率0.4％；國內股票占比5.6％，投報率14.6％；國外股票占比5.3％，投報率4.8％；國內債券占比8.4％，投報率5.4％；國外債券占比59.5％，投報率5.7％；擔保放款占比4.8％，投報率1.7％；保單貸款占比2.5％，投報率5.5％；不動產占比7.7％，投報率3％。避險後投資收益率4.1％。國壽今年沒有著重股息收入，因此，至第3底認列162億元現金股息，今年全年將比2019年247億元下降。

今年9月底，國壽帳面淨值6484億元，也創下歷年新高，金融資產未實現獲利1262億元，其中，國內外股票未實現金額佔三分之一以上。

國泰世華銀行9月底放款餘額1兆5795億元，存款餘額2兆4679億元，逾放比0.16％，備抵呆帳覆蓋率達1061％。海外獲利前3季突破百億元，達104億元，年增21％，也賺贏去年全年101億元。

截至9月底，淨利差1.18％，主要受到降息影響，市場資金寬鬆，放款利率降幅比存款利率降幅為大，預計今年底大約維持1.18％。而基於保守穩健原則，第4季針對大型航空公司有8億元提存，但對整體逾放影響不大。

至於國壽轉投資37.33％的印尼Bank Mayapada今年提列140億元的稅前損失，李長庚表示，目前跟印尼官方還在磋商，希望年底前會有明確答案，現階段努力用什麼方式投入最少資金，讓銀行最快恢復正軌最重要，資金最快明年第1季投入。

李長庚也表示，或許受到IFRS17號公報法規還不清楚，投資人會擔心對壽險業有影響。但他認為，過去有些業者為了市占率，定價沒有紀律，市場應該要恢復有秩序健康的競爭，未來導入17號公報後，所有業者回歸基本面與保障的本質，定價利潤上會合理化，這是很大的進步。

他再用金城武舉例，金城武不會因為換穿一套西裝就變成醜八怪，本質很重要，體質是好的，不管用什麼規範來衡量，本身就是這樣。國內投資人一直很擔心，但他不擔心，保費合理化後長期獲利是會增加。

(時報資訊)