工業電腦廠研揚(6579)受市場需求遞延、匯率強升及金融資產帳面價值減損拖累，2020年第三季稅後淨利降至0.71億元、每股盈餘（EPS）0.66元，符合公司對下半年營運看守預期。累計前三季稅後淨利2.67億元、每股盈餘2.51元，續處近5年同期低點。

研揚第三季合併營收14.86億元，季減7.2％、年增3.9％。惟毛利率29.99％、營益率9.22％，低於第二季及去年同期，毛利率為近2年半低點。加上業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利0.71億元，季減69.32％、年減9.83％，每股盈餘0.66元。

累計研揚前三季合併營收44.87億元、年減1.96％，仍創同期次高。毛利率31.88％、營益率10.26％，略低於去年同期32.93％、11.25％。受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利2.67億元、年減27.34％，每股盈餘2.51元，續處近5年同期低點。

研揚總經理林建宏先前法說表示，新冠肺炎疫情對各國政府經費運用產生排擠效益，對基礎建設投資普遍延遲。而民間企業除了少數產業外，亦大多維持觀望保守看待，對下半年營運偏保守看待，預期第三季營運將遜於第二季。

林建宏指出，疫情使得智慧零售需求狀況不佳，防護投資進度亦略有遞延。不過，疫情也帶動檢測、體溫及口罩偵測、工廠及服務機器人等商機，使智慧醫療反向受惠，網安亦因在家工作需求而成長，智慧製造需求雖略有延遲，但有新應用需求填補缺口。

研揚10月自結合併營收4.17億元，月減4.98％、年減17.98％，為近20月低點。累計前10月合併營收49.05億元、年減3.56％，仍創同期次高。研揚將於26日受邀參與證交所「雲端暨資通訊」主題式業績發表會，說明營運後市展望。

(時報資訊)