◎瑞北夜市假熄燈？居民怒嗆抗爭到底

高市府8年前訂定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，被稱為「落日條款」，去年已讓非法占用道路的一德勞工夜市走入歷史，而有40年歷史的瑞北夜市，原本經過兩次展延，今年11月11日為最後營業日，未料11月14日仍照常擺攤，警方開出34張罰單，居民怒嗆假熄燈，不排除抗爭到底。

◎丁怡銘曝牛肉麵業者和解簡訊 創始店老闆證實：是我傳的

行政院發言人丁怡銘鬧出牛肉麵風波後火速請辭，昨晚在臉書貼出自稱來自「皇家傳承牛肉麵店陳老闆」的和解簡訊，以示兩人再無前嫌。不過皇家傳承總經理陳家斌今上午受訪時打臉說，他並沒有收到任何道歉簡訊。據了解，簡訊是陳家斌父親傳的，他並不知情。

◎偶像彭政閔現身 植物人小文笑了

今年42歲的吳小文（化名），28歲時因腦部病變成為植物人，至今仍臥病在床。小文發病前，最喜歡與大學同學一同看棒球賽，為中信兄弟象球員「恰恰」彭政閔加油，但自從發病後，就再也沒有踏進球場了。為了一圓小文的夢想，創世基金會台南分院16日特別邀請彭政閔與小文相見歡，看到偶像近在眼前，同時又聲聲呼喚為自己打氣，小文展露久違笑容，場面溫馨感人。

◎台新理專暗槓3億 脫產被抓包遭羈押禁見

某銀行高階理財專員周勵宏，被控10年間暗槓3名客戶資金3億元，日前疑因犯行失風，立刻以200多萬元賣掉名下保時捷跑車，被檢警認定有脫產行為，緊急對他境管並拘提到案，檢察官並聲押禁見。台北地院法官訊問後，今（16日）下午裁准羈押禁見。

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(中時新聞網)