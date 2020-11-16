109學年度UBL大專棒球聯賽即將於26日開打，今日開賽記者會邀請職棒富邦悍將球員江國豪，以「學長」身份傳承經驗給今年在U18世界盃冠軍國手國立體大李晨薰，也象徵UBL「棒球魂」的傳承。而這次也首度公開本年度賽事的三大亮點，分別是職棒二軍交流賽、夏季明星賽和公開一級全新賽制，為今年的大專棒球聯賽揭開序幕。

近年來我國棒球代表隊在國際舞臺上屢創佳績，體育署也相當著重於培育新生代球員，而UBL大專棒球聯賽一直以來都有「中華職棒選手搖籃」稱號，於85學年度起辦理至今邁入第25屆，今(109)年共有 98校 123 隊3,710選手參與，參賽人數突破歷年新高。每年都帶來多場精彩賽事，同時也產出多位優秀國手，透過高強度的競賽，讓各校相互切磋、提升我國棒球競技實力，為UBL寫下新的篇章，也為大專球員的職棒生涯鋪路。

不同於以往，今年新冠肺炎疫情肆虐全球，國際間多項大型賽事紛紛停擺，大專體總四大聯賽特別打出「安」作為主題口號，期望在大家對防疫工作的配合和努力下，今年大家仍然能「安心打球、安心看球」。

今年度賽季全面升級，在公開組和一般組的賽事中都做了調整，大專體總祭出三大亮點。首先，為了讓選手們在大學期間能提前為進軍職棒做準備，本年度的公開一級也改採16隊單循環賽事，將在152場的激烈賽事下，誕生最終王者。第2大亮點則為「職棒二軍交流賽」，以賽代訓的方式讓公開組選手遴選代表隊對戰職棒二軍選手。最後則是舉辦一般組選手的「夏季明星賽」，將於全國賽比拼後辦理，提供球員更多舞臺。

在去年賽季時，開南大學在眾多好手中取得佳績，登上冠軍寶座，選手余謙168球16K完投勝為賽季劃下句點，今年度的賽季進入倒數階段，開南大學能否完成二連霸呢？比賽看點不斷，11月26日開始，邀請大家一同鎖定全新一季的UBL大專棒球聯賽，為選手加油，也一同安心看球。

(中時 )