被譽為財經界奧斯卡的第十五屆中國CFO大會暨2019中國CFO年度人物頒獎典禮，上週於北京盛大落幕。以「後疫情時代下CFO的使命與擔當」為主題，集合專家學者、企業CFO、金融機構等代表與會。會中除針對疫情下的全球經濟走勢及機會分析，同時也公佈了2019 CFO年度人物評選結果，工業互聯（601138.SH）財務總監郭俊宏等10位CFO從眾多候選者中脫穎而出，成功拿下金牌CFO的肯定。

此獎項評選自2004年開辦迄今，已堂堂進入十六年，開辦至今，共計有近140位財務主管得到金牌CFO獎項的肯定，獲獎者除在行業內享有極高聲譽之外，也等同於主管機關認證的最高肯定。

由於獎項權威性相對較高，故評選過程需經歷推薦、初評、複評和決選四大環節，並全方位考量實質貢獻度和社會影響力等因素，最終在為數眾多的頂級競逐者中，評選出10位引領公司治理現代化的金牌CFO。

2019年工業富聯營收超過四千億元人民幣，這是在公司治理、技術創新、人才培育、產業轉型皆均衡發展下的成果。身為核心領航人之一的郭俊宏，近年來在企業轉型過程中從幕後走到台前，以財務角度出發，融合企業價值產生驅動力，成為推動事業前進及產業突破的實踐者，為公司、產業穩健發展以及各利害關係人利益帶來傑出的貢獻。

綜觀得獎者來自於科技、建築、能源、製造及醫藥等不同產業，更突顯出在數位浪潮改變全球經濟樣貌之同時，無論是在經營面、業務面及法規遵循上，都讓財務主管的職責快速進化。能夠善用分析運籌帷幄，帶領企業提升績效、挑戰市場，發揮策略影響力，提出具價值的前瞻視野，將成為數位時代CFO的必備實力。

(工商 )