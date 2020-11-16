前行政院發言人丁怡銘誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，遭業者提出檢驗報告打臉，為此行政院長蘇貞昌更帶他向店家二度致歉；而丁怡銘則於15日晚間請辭獲准。對此，資深媒體人黃創夏直言，「發言人」本是「尾巴」，「斷尾求生」時才見真價值。

立法院周一內政委員會要求丁怡銘進行專案報告，蘇貞昌鼓勵他到立院講清楚，丁怡銘對此婉拒表示，是在野黨刻意政治操作，為避免對政務推動造成困擾，他有幾次向蘇貞昌表達要請辭負責，並最終再15日晚間請辭獲准。

對於丁怡銘再15日晚間請辭獲准，黃創夏今在臉書上表示，「發言人」本是「尾巴」，「斷尾求生」時才見真價值！接著，他還很疑惑的表示，有那麼多條「尾巴」可斷，那是「九尾狐」或是「九命貓」？

網友們也留言回應，「這發言人就是多事，沒事找事搞到出事」、「至少這次樹立了標準與典範，以後不管是哪個政黨，檢驗標準一致！！這樣我們國家才會進步」、「沒事！沒事！過幾天就有工作了」。

「發言人」本是「尾巴」⋯⋯ 「斷尾求生」時才見真價值！ Errrr⋯⋯有那麼多條「尾巴」可斷，那是「九尾狐」或是「九命貓」？ 由黃創夏發佈於 2020年11月15日 星期日

(中時新聞網)