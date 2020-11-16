近來爆紅的日本動漫「鬼滅之刃」在台灣也掀起旋風，電影票房亮眼，有網友在臉書PO出一張圖，比對「鬼滅之刃」的鬼殺隊及台灣「八嘎冏(8+9)」，發現有超完美巧合，瞬間吸引2萬人按讚，網友不禁懷疑，作者吾峠呼世晴是不是有來台考察。

網友列出「鬼滅之刃」與台灣「8+9」有多處相似。（圖／截自臉書台灣迷因 taiwan meme）

臉書《台灣迷因 taiwan meme》日前曾PO出一張截圖，有網友發現「鬼滅之刃」主角竈門炭治郎根本就是「階級複製8+9」，除了老爸瘦得跟猴子一樣、炭治郎娶了外型超亮眼的老婆、家裡沒什麼錢又生一堆小孩、最常做的事就是跳舞給神明看，不禁都讓人聯想到台灣的8+9（八家將）生態，網友驚嘆：「X的，根本一模一樣啊」。

網友PO出「鬼滅之刃」的鬼殺隊及台灣「八嘎冏(8+9)」比對圖，發現至少有十處超完美巧合，瞬間吸引2萬人按讚。（圖／摘自臉書台灣迷因 taiwan meme）

此外，還有網友貼出一張「鬼殺隊VS八嘎囧」對照表，比對「鬼滅之刃」的鬼殺隊及台灣「八嘎冏」，包括同樣都是由很多未成年青少年組成、職責都是趕走鬼、呼吸時都有「菸／煙」、周遭很多妹而且都很正、武器是很長的刀、隨call就要隨到…等，種種超奇妙巧合讓人看了會心一笑。

網友形容「鬼滅之刃」與台灣八家將文化極度相似，如同台灣「8+9翻版」。(圖摘自維基百科/lienyuan lee)

貼文曝光後瞬間引起廣大迴響，已有超過2萬人按讚，網友紛紛回應「出場都會有背景音樂」、「到現在你還以為他們跳的只是陣頭舞嗎」、「明明輸了小弟還會大喊『大哥沒輸』這點很類似」、「嚴重懷疑作者吾峠呼世晴如果不是台灣人，就是來台灣考察8+9文化後創作的」。

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(中時新聞網)