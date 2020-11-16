近年來電商平台興起，網路購物改變消費型態，北市衛生局為維護消費者食安衛生，針對網路販售的生鮮蔬果及冷凍調理食品抽驗，總計15件產品，檢驗結果2件不符合規定；另外，北市衛生局也針對傳統市場、超市等豆製品抽驗，共89件，檢驗出4件不符合規定，其中，知名店家「康迎鼎信義店」豆干絲，檢出含有殺菌劑已下架。

北市衛生局抽查電商平台生鮮蔬果及冷凍調理食品，查獲1件「青江菜」和1件「紅莧菜」檢出1項殘留農藥不符規定，皆為「菜霸子網路商店」所販賣的蔬果，目前已下架，並移請源頭產地衛生局裁罰；此外，衛生局也針對市面販賣豆製品抽驗，共4件不合格。

北市衛生局指出，小龍飲食美味坊、康迎鼎和禾善素食自助餐店，都是豆干絲遭檢出含有過氧化氫（殺菌劑），而三年九班豆工廠士東市場39號攤則驗出白干絲含有過氧化氫（殺菌劑）。

衛生局表示，「康迎鼎」信義店的豆干絲來源廠商位在台北市，也已請餐廳下架產品，並依食安衛生法裁處3萬元；記者致電「康迎鼎」餐廳表示，產品皆通過衛生局審查，不過因主廚不在，不便回答。

此外，衛生局也提醒，民眾在網購冷凍調理食品時，應選擇商譽良好的商家，取得商品後如不直接料理食用，應儘速將產品冷凍保存；料理食用時，應檢查產品色澤與氣味是否正常，並充分加熱後再食用，以確保食品品質及食用的衛生安全。

(中時 )