夜市「零食妹」坐地舉牌 台南人揭黑幕：拒買(影片源自中天新聞)

假日有民眾前往台南花園夜市，看到一名小妹妹在公廁旁邊賣「1包10元」的零食，熱心民眾上前關心小妹妹，並PO網希望大家可以幫助小妹妹早點回家，但文章曝光後，不少網友卻表示「不要買」，也透露背後真相，對此小妹妹母親澄清網友留言並非事實，台南市社會局也介入追蹤了解。

新聞曝光後，女童母親對《中時新聞網》表示，網友在臉書上的留言，全都不是事實，只是用自己女兒照片「看圖說故事」，留言透露的各種訊息，並非母女實際狀況，不滿爆料已經影響一家人的平凡生活。

至於引起網友發起拒買的幼童攤販，據了解，與賣零食的小妹妹並非同一人，而是另一對「棉花糖兄妹」，當地人表示，這對兄妹是被母親控制，只要籃子中的棉花糖賣完，媽媽會立刻補滿，怒批孩童根本成為父母的賺錢工具。

日前一名熱心網友在臉書社團「台南爆料公社」PO文，表示花園夜市2號出入口，看到一名小女孩在廁所外面的垃圾桶旁，坐在柏油路上，身旁放一個舉牌，寫著「賣零食，一包10元」，小女孩處境令人憂心，因此網友上前詢問關心，也問小妹妹父母知道嗎，小妹妹回答「知道，但他們都在上班」，網友心疼小妹妹要出來擺攤賣零食，所以PO網希望大家幫助小妹妹趕緊回家。

文章掀起網友熱議，不少網友留言，「媽媽在附近也是擺攤賣，我都看那個女生長大」、「不要濫用愛心」，希望社會局關心小妹妹。對此社會局回應，目前社工持續追蹤，也陸續提供資源，至於女童家境還可以，也不符合福利身分，會出來擺攤，單純是想賺零用錢，且因為女童滿6歲，本案未違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，但尚須關注兒少照顧狀況及在校生活情形。

(中時新聞網)